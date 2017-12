Det luktet varmt og fuktig øl da jeg stakk hodet ned trappeoppgangen. Det var jo passende nok, at når jeg først var hjemme i Trøndelag på familiebesøk, ble det lagt til et bryggerilokale i en mørk kjeller. Enda bra at det bare var øl, og ikke noe mer potent, som trøndere ellers liker å brenne.

Hjemmebrent klarte jeg aldri å drikke noe særlig av da jeg var ung. Det smakte rett og slett for fælt. Men det hjemmelagde ølet jeg har fått servert herfra har vært veldig godt.

– Jeg lurer på å lage noe på belgisk gjær, sa en som var innom for å hente en oppskrift. – Med krystall i, da, spurte slekta. Ja, det må jo til. Dobbel mesking, eller kanskje halvannen. De snakket om koniske gjæringstanker, toradsbygg og mye annet som jeg ikke forholder meg til når jeg henter en kasse øl i butikken.

Slekta var med for å bistå en kamerat i bryggeprosessen. Dagens brygg var laget på egenhøstet, hjemmerøstet bygg fra hans gård. Det høres herlig hipstersk ut, sa jeg tergende til kameraten hans. Etter noen protester fra hipsteren, talte jeg opp på fingrene: Har skjegg, begynner å brygge øl, har egen bondegård og kjører retromotorsykkel. Du er hipster så god som noen, oppsummerte jeg. – Pokker. Jeg må hjem og barbere meg, konkluderte han.