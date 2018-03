Ungene har et nytt favorittord.

Tre år er sikkert en fin alder. Selv husker jeg lite fra den tiden, og det er visst ganske vanlig. Etter lekene på loftet i barndomshjemmet å dømme, var jeg opptatt av det samme som ungene mine er nå: Biler. Lego. Brio-tog. Dinosaurer.

Skattene på loftet sier derimot lite om den språklige utviklingen. Der ungene før hadde mer enn nok med å lære nye ord, lage setninger og uttrykke tanker og ønsker, er de nå så varme i trøyen at de tøyser med språket. Ja, humor har de.

Og ingenting er gøyere enn ordet «bæsj» akkurat nå.

Bæsj på hodet. (Latter.) Bæsj på taket. (Latter.) Hvem lekte du med i barnehagen i dag? Bæsj. (Latter.) Hvilken farge er det? Bæsj. (Latter.) Bæsj på prompen. (Latter.) Promp på bæsjen. (Latter.)

Pappa er bæsj. (Latter.)

Jeg innser at det er håpløst å få dem til å slutte med noe de har så stor glede av tøyse med. Så jeg satser på et triks som vil gjøre det lettere å høre på: Å bytte ut ordet «pappa» i den setningen med «Manchester United».

If you can’t beat them, join them.