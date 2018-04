Tiden er inne for å gi slipp på det mest meningsløse vennskapet som finnes.

Vi har opplevd mye meningsløst sammen, snusen og jeg. Vennskapsforholdet har vært langt. Nå er tiden inne for å ta et siste farvel.

Det er ikke første avskjed. Ikke andre heller egentlig. Men som man sier – alle gode ting er ganske mye mer en tre. Vi nærmer oss vel en syv eller åtte sluttforsøk.

Grunnen til at jeg denne gangen har troen på det er at jeg har innsett hvor meningsløst det er å snuse.

Alle årene har innebåret en totalt meningsløs planlegging av hverdagen basert på mengden snus som er igjen i boksen. Jeg har gått stadige omveier for å nå innom en butikk for å sikre snusbeholdningen.

Jeg har vært en fast kunde på bensinstasjoner sent på kvelden. Kun med ett eneste ærend: å kjøpe snus for å unngå den uutholdelige tanken på å våkne om morgenen med tom snusboks.

Utenlandsturer har startet med at jeg må løpe til gaten, kun fordi jeg har vært innom tax-freen for å sikre at jeg ikke reiser uten min faste tipaknings-reisekompanjong.

Det har vært totalt meningsløs snusbruk etter trening, som egentlig bare har gitt en følelse av at treningen var bortkastet.

Og så har du de meningsløse utgiftene. Det er et regnestykke jeg ikke tør å se på. Det er slutt på den meningsløse troen på at livet blir bedre av å bruke et rusmiddel. Et rusmiddel som egentlig ikke gir noe annet enn dårlig samvittighet.

Det er på tide å ta den siste meningsløse snus.