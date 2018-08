Det er lett å gå seg vill i barnvognsjungelen. Derfor har jeg spurt bekjente om råd.

«Hvordan går det med mor?»

«Har dere tenkt på navn?»

Dette er de to spørsmålene jeg får hyppigst når jeg forteller folk at jeg skal bli far for første gang. Samtidig har jeg ett spørsmål som jeg alltid stiller tilbake:

«Hvilken barnevogn har dere?»

Jakten på vogn er nemlig blitt mitt viktigste prosjekt i livet. Med bare måneder igjen til fødselen, må jeg orientere meg i en helt ny verden. Det er mange muligheter, og like mange fallgruver.

Av frykt for å gå meg helt bort i virvaret av barnevognstyper, har jeg valgt å spørre bekjente om råd.

Felles for dem alle er at de har sterke meninger om temaet. Alle vet hvilke vogner som er gode eller dårlige.

Alle er også akkurat like fornøyde med vognen de selv har valgt.

Basert på rådene har jeg funnet noen helt fundamentale ting å ta med i beregningen før valget blir tatt.

Det er helt avgjørende at vi kjøper en vogn med tre hjul. De er bedre å trille og fungerer på alle typer terreng. Og kronen på verket: denne vognen kan du jogge med!

«Pleier du å jogge med barnevognen?», spør jeg alltid da. «Nei», pleier de å svare.

På den annen side har jeg også fått vite at vi for all del ikke må velge en vogn med tre hjul. Firehjulingene er mer stabile. Dessuten fungerer også de på alle typer underlag. Man kan til og med jogge(!) med dem.

Naturlig nok er vi fremdeles helt i det blå. Bortsett fra at vi er trygge på at vi kommer til å bli strålende fornøyd med vognen vi til slutt ender opp med.