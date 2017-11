Noen julegaver husker man bedre enn andre. For eksempel julen 1988. En NES-maskin fra Nintendo. Jeg og broder’n spilte «Super Mario Bros.» for første gang samme kveld, en skjellsettende opplevelse. Jeg mener å huske at vi kom oss til nivå 2-2 før det var leggetid. Vi sto grytidlig opp 1. juledag for å fortsette.

Jeg har også fått en god del av de, skal vi si, mer praktiske gavene. Ullsokker. Undertøy. Luer. Votter. Skjerf. Gaver som ikke spikret seg like godt fast i et ungt barnesinn.

Harde pakker var alltid gjevest. Jeg husker minidisc-spilleren på midten av 90-tallet og flysimulatorspillet med medfølgende «joystick» til PC-en, men har fortrengt utallige stillongser og ullgensere.

Nylig ble det etterlyst en ønskeliste til jul hjemmefra. Og det var da jeg innså det: Jeg er blitt voksen. De siste årene har jeg samlet en del voksenpoeng – kjøpt bolig, fått barn, kjøpt bil og vært i mine første 40-årslag.

Men det er én ting som skriker «voksen» mer enn noe annet: Å ønske seg ullsokker til jul.