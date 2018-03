Jeg er blitt en internasjonal hit.

Det begynte på høstparten, antagelig etter ferieturen litt utenfor allfarvei. Telefonen begynte å ringe fra all verdens land, steder jeg aldri har vært og ikke kjenner noen.

Jeg avviste og blokkerte, naturligvis, såpass fornuftig er jeg. Selv om nysgjerrigheten ble pirret når skjermen lyste opp inngående samtaler fra Guinea Bissau eller Mali.

Hissig på tråden var de også. Seint og tidlig kom oppringingene, fra de underligste adresser. Tunisia, Algerie, Ghana og Fransk Guinea. Overalt ivret de etter å snakke med nettopp meg.

Listen over blokkerte nummer vokser jevnt og trutt, men jammen har de nummer nok til å nå meg likevel. Innimellom blir det stille en uke eller to, så har jeg plutselig Mali på tråden.

Hvem er de og hva vil de?

Du må skifte nummer, sier forståsegpåere. Ja visst, men hvem har lyst til det? Da må alle jeg kjenner også skifte mitt nummer, og den jobben orker jeg ikke gå løs på. Heller da avvise en afrikaner i ny og ne.

Så nå har jeg valt en annen strategi. Når skjermen lyser med ukjent nummer fra eksotiske strøk, tar jeg en mental reise. Gjerne med støtte i atlaset. Så prøver jeg å se for meg omgivelsene det ringes fra. At det antagelig er en dataserver i andre enden får så være, det hindrer ikke fantasien.

If you can’t beat them, join them, heter det jo. Så nå føler jeg meg som en verdensborger med venner på eksotiske plasser.