Ikke alle finner fotballinteressen, men alle kan late som.

Helt siden jeg var fem-seks, da jeg først oppdaget at jeg nok var en nerd av dimensjoner, når har jeg prøvd å bli en del av fotballgjengen. Uten hell. Siden flere av mine beste venner kan fødselsvekten til mesteparten av spillerne i Premier League, har jeg lært å «fake» det. Her er et par tips til hvordan:

Lær deg marginale referanser. Selv satt jeg (pga. gruppepress) 250 kroner på Champions League i 2007 på AC Milan. Jeg og en kompis vant 4000. Dra en sånn historie med en gang du har snakket om fotball.

Lær deg noe kredibel kunnskap, helst uten å jobbe for det. Gattuso gjorde en god sesong da AC Milan vant, jeg husker at han minnet om Gimli. Du får plusspoeng uansett.

Memoriser og rendyrk de detaljerte historiene om den gangen du nesten dugde, selv om det bare var snakk om minutter. Selv forteller jeg i det vide og det brede om fotballtiden min på videregående i Kansas sammen med 45 mexicanere. At stumpen min holdt benken ved komfortable 37,5 grader store deler av tiden er ikke så viktig.

Triumfer med noe fotballfolkene ikke gidder. Som nerd kan du lære deg den økonomiske strukturen rundt fotballen, politikken og hvorfor Sepp Blatter var teit raskt. Fotballfolkene vet ikke hvorfor det suger, bare at det gjør det. Vær ekkel i tonen når du utreder, det skremmer.

Og blir du avslørt, gå for alt eller ingenting. Enten innrøm at du ikke kan noe, eller ta dagens mest overraskende sklitakling.