I løpet av livet kommer man til noen steder på grunn av tilfeldigheter.

Det skjedde meg på vei hjem fra et av verdens beste land, Syden. Flyet var kraftig forsinket, det kom fra Norge og skulle snu på direkten.

Årsaken var den evige østlandsvinteren, det snør jo alltid på Gardermoen. Forsinkelsen gjorde at flybesetningen kom skjevt på det. De skulle opp og ned til Kanariøyene samme dag, men med forsinkelsen ble en allerede lang arbeidsdag for lang for loven.

Beskjeden kom da vi var i luften: "Flyet må lande i København, lovpålagt hviletid gjør at vi ikke kan fortsette til Bergen".

På dansk jord var det frem og tilbake. Det ble snakket om å skifte fly og besetning. Tiden fløy, det gjorde ikke vi, og da var det bare å få seg hotellrom på selskapets regning.

Noe slikt var ikke å oppdrive i København, viste det seg. En motormesse fylte byen.

Slik havnet vi i Helsingør. En laaang drosjetur fra København. En kort natt og en tidlig morgen der gjorde likevel inntrykk. Hotellet var fint, utsikten nydelig, aktivitetstilbudet virket topp (her ble jeg overbevist av en plakat i heisen).

Og mer skulle ikke til før den danske småbyen, en mil med vann fra Sverige, kom på listen min over steder jeg kunne tenkt meg å bruke en langhelg i.