Kul jul er den nye trenden.

Den tid er forbi, da adventstiden var en månedslang arbeidsleir som begynte med 72 kalenderpresanger og fortsatte med rundvask av hus, innkjøp av store mengder julegaver, bunker av julekort, fornying av julekjoler, koking av lammerull, kakebaking og tre sorter sild.

De damene jeg sammenligner meg med nå, konkurrerer om å ta det helt piano. Kul jul er det nye trenden. Om det er tidsånden eller alderen vet jeg ikke, men deilig avslappende er det åkkesom.

Forleden satt vi, over boller og kaffe en fredagsettermiddag, og oppmuntret hverandre.

En kollega hadde dessverre rotet seg inn i et uføre ved å innføre eget juletre for barna. Nå sto hun midt i husflytting og var virkelig ute etter julenedtrapping. Så da guttungen kom hjem og nedbrutt fortalte at klassen sto uten juletre, øynet kollegaen sjansen.

– De kan få vårt, erklærte hun triumferende.

Da nikket vi damene anerkjennende.

Pianovarianten av jul kan bety julekort på face. Den åpner for slips til far og konfekteske til tante Olga, alt sammen innkjøpt i siste liten. Voksne tantebarn kan man sende en vennlig tanke, og husvasken får vente til tett oppunder. Julebaksten tar bakeren og det beste pålegget får du i ferskvaredisken.

Lille julaften tenner du lys, skjenker et glass og legger beina høyt.

Sliten likevel? Vel, vent med juletrepynting til romjulen, da har freden senket seg.

Tro meg, det går helt fint. Jeg har gjort det selv!