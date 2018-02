Mange huslige sysler føles som bortkastet tid, men å rydde glass, bestikk og fat inn og ut av oppvaskmaskinen har alltid stått høyt på listen over meningsløs tidsbruk for meg.

For hva er det egentlig man gjør dersom man for eksempel skal drikke litt melk: Åpner et skap, tar ut glasset, drikker av det, åpner oppvaskmaskinen, plasserer glasset der, åpner maskinen på nytt etter at den er ferdig, tar ut glasset, åpner skapet og plasserer glasset der det sto opprinnelig. Så går det en liten stund, og du er melketørst igjen. Samme meningsløse runddans av åpning og lukking av dører.

Derfor har jeg lenge fantasert om det perfekte kjøkken: Ingen kjøkkenskap, kun to store oppvaskmaskiner.

Kort fortalt: Når den ene oppvaskmaskinen er full av skitne fat og glass, setter man den på. I mellomtiden har den andre gått, og man kan forsyne seg av rent servise derfra, helt uten det unødvendige mellomleddet «kjøkkenskap».

Derfor var gleden stor da vi i BT flyttet inn i nytt glasspalass, og jeg oppdaget at det var nettopp et sånt system vi skulle ha i kaffekroken. Med to oppvaskmaskiner og skilt med «Rent» og «Skittent», var det tid for å teste min teori i praksis.

Konklusjon: Det funker ikke. Enten er begge maskinene fulle av skitne kopper, eller så er det en lett blanding. Dersom en maskin settes på, kan du banne på at den andre også går. Det er alltid fjære eller flo, aldri noe i midten.

Jeg mener fortsatt teorien er bra. Jeg hadde bare ikke tenkt på den menneskelige faktoren.