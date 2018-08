Overtredelsen ble så akutt at vi måtte be om å få en annen plass, skriver BT-journalist Roar Lyngøy.

Denne varme sommerkvelden hadde vi bestilt bord for to på den beste restauranten i Strömstad, like over svenskegrensen. Kompisen min og jeg hadde hørt at det var lurt å bestille tidlig, for her ble det fort fullt.

Skuffelsen var stor da vi ble vist til bordet. Det var mye folk på restauranten, men akkurat i den delen der vi ble plassert satt det kun to andre. Og servitøren skulle på død og liv ha oss til å sitte klint oppi dette forelskede paret; mellom bordene var det vel sånn cirka ti centimeter.

Det ble en klein situasjon, både for kompisen og meg – men ikke minst for det forelskede paret som sikkert hadde mye privat å diskutere. Fort ble det musestille ved begge bord. Intimsonens overtredelse ble så akutt at vi måtte be om å få en annen plass.

Til dagen etter bestilte vi et bord for tre, i håp om at dette skulle gi oss større avstand til dem på nabobordet. For det kan jo være greit å kunne prate i fred uten å føle seg totalt invadert.

Uheldigvis for oss fant en altfor alkoholisert landsmann ut at han skulle sitte på nabobordet vårt, selv om mye annet var ledig. I tillegg til å drikke sin alkohol skulle han ha oss som underholdere.

Neste gang får vi bestille bord for åtte. Ja til å ha litt armslag på restaurant!