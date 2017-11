Livet med smarttelefon er et stigespill som aldri tar slutt.

Det er et evig mas. Dag og natt. Før jeg legger meg, mases det. Når jeg står opp, mases det enda mer.

«Upgrade to the latest version of iOS», «Your iCloud is full – upgrade to a new level». Og så videre og så videre. Både smarttelefonen og nettbrettet lyser mot meg med konstante krav om stadig nye versjoner, stadig oppgradering av apper, programvare og fandens oldemor.

Selv TV-en trenger jevnlige oppgraderinger – alltid på det mest ubeleilige tidspunktet, når du skal se en nyhetssending eller fotballkamp. På jobb går PC-en typisk i oppgraderingsmodus klokken 15.30, i det jeg stresser med å bli ferdig med en artikkel.

For det er poenget: Det passer jo aldri å bruke minutter der duppeditten din blir svart og ubrukelig. Du har jo grepet fatt i den fordi du skal bruke den der og da.

Tenk hvis andre produkter oppførte seg sånn: Kjøleskapet nektet deg å åpne døren før du hadde polert utsiden med glansvask. Kaffetrakteren gikk i nekt fordi du ikke hadde oppgradert til siste kaffeblanding.

Men man kan selvsagt bruke natten til oppgradering, sier du sikkert. Gudene skal vite at jeg har prøvd. Men det er alltid noe som går galt. «Upgrade failed» står det når jeg våkner, og så er det på’an igjen neste dag. Hittil har jeg oppfattet at minst disse forutsetningene må være til stede for å få oppgradert sin duppeditt:

Duppeditten må være fulladet, tilkoblet strøm, på fungerende WiFi, det må være fullmåne, skuddår og nordlys, snø i Sahara og Fredrikstad Fotballklubb må ha suksess.

Men jeg gir meg ikke. En dag skal jeg være ferdig oppgradert. Hvis ikke skriver jeg «Upgrade failed» på gravstøtten min.