Årets påske er unnagjort, og anorakken fra 1980 fikk luftet seg på selveste langfredag.

Denne dagen var jeg på jobb, og fotografen hadde fått det for seg at vi måtte til fjells for å lage skikkelig reportasje fra påskefjellet. Jeg var bare sånn måtelig interessert.

– Bedre enn å sitte inne, sa han.

Det hadde han rett i. Vi dro til Kvamskogen, i bil, med ski og staver i skiboksen på taket. Halvannen time etter at vi dro fra Bergen, var vi i løypene.

Votter og lue lå igjen i byen, sammen med matpakke, Blå swix og ekstra genser. Det er lett å glemme sånt når man drar på skitur med alt ekstrautstyret i en plastpose. Noen har gjerne en sekk, jeg sverger til Tante Pose.

Min kone fant for øvrig plastposen i trappeoppgangen. Jeg hadde lagt den der mens jeg hentet stavene i kjellerboden ...

Fotografen hadde både kaffe og skiver, så heller ikke denne dagen sultet jeg. Og der gikk vi på ski i solskinn på Kvamskogen. Midt i arbeidstiden med romslige skifttillegg.

Vi møtte hyggelige folk i løypene, fikk farge og altså ganske godt betalt. Jeg var begynt å fundere på om jeg skulle bruke eller spare pengene fra påskelønnen.

Slike spørsmål kan plage en mann, men jeg slapp å tenke lenge. Også i år ble det nemlig restskatt. I et lite sekund lurte jeg på om jeg skulle klage til skattemyndighetene og be om fradrag for Blå swix, men den ble jo ikke brukt ettersom den lå i plastposen.

Overskuddet var skituren, og den kommer vi til å huske lenge. Vi fikk til og med skryt av sjefen, og det er som kjent ikke skattbart.