«Hei, hei», sier han da jeg kommer inn døren. Jeg setter meg i en sofa, og noen minutter senere hilser vi igjen. «Hvordan står det til med den karen?» «Jo takk, bare bra.»

Frisøren vasker håret mitt. Så vasker han det en gang til.

Med nyvasket hår setter jeg meg ned i frisørstolen og blir tilbudt drikke, to ganger. «Kaffe?» «Te?»

Han gjør to ting samtidig mens jeg sitter der. Klipper og skravler. Jeg skravler også. Klippe, klippe. Skravle, skravle.

Bare siste finish gjenstår. Frisøren påfører et frisørprodukt, og så enda et. To ting må til, både voks og spray.

Endelig skal vi se nærmere på en kroppsdel jeg sjelden ser, mitt eget bakhode. Frisøren holder opp et speil så jeg kan inspisere den ene siden av bakhodet. Han tar en liten pause før han speiler den andre siden av bakhodet. «Veldig bra, veldig bra», sier jeg.

Snart er det tid for å si «ha det, ha det». Frisører gjør alt to ganger. Det er for at du skal bli dobbelt så fin på håret.