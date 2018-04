Jeg har vært på ferie i Sør-Amerika. Det var fint, både værmessig og som en opplevelse. Landene vi var i (Peru, Bolivia og Chile) har både store byer, kjempehøye fjell og øde ørken, så det var varierte inntrykk på de lange bussturene.

Likevel, dette skal handle om to ting som de ikke hadde der, og som jeg er glad vi har på Vestlandet.

Ferger: «Including ferry crossing» sto det på plakaten der vi kjøpte bussbilletter til La Paz. Turen var lang og bussen ikke særlig komfortabel, så jeg så frem til et lite avbrekk. Kanskje få gått på toalettet og deretter kjøpt seg noe å drikke og spise. Jeg skjønte jo at det neppe ble svele, for vi var jo på andre siden av jorden. Men kanskje noe churros?

Men «fergen» viste seg å være en treflåte som bussen møysommelig ble kjørt ut på, for deretter å bli staket over sundet. Da var vi passasjerer losset av, kun bagasjen vår var igjen på bussen. Vi måtte ned på en annen kai, der villig lokalbefolkning sto klar til å skysse oss over med fiskebåtene sine. Vi måtte bare betale litt først. Da savnet jeg Fjord1.

Gratis, åpen natur: Andesfjellene er flotte, og måtte besøkes. Et naturreservat nær en vulkan var et av målene. Det var bare det at da vi ankom i leiebilen, var naturen stengt for dagen. Det vil si, naturreservatet var privateid, kostet rundt 80 kroner å besøke, og tok bare imot gjester frem til klokken 13.30. Hva som skjedde hvis man snek seg forbi sperringene, turde vi ikke å undersøke.

Til sommeren blir det vestlandsferie, tror jeg. Da skal jeg kose meg litt ekstra på fergene, og tråkke rundt i naturen akkurat når jeg vil.