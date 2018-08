Tidspunkt: 2.–9. august

Hendelse: Barn (26 år, kvinne) – på jobbtur i utlandet.

Sted: Land i motsatt ende av Kos på partyskalaen.

Forberedelser: Dobbeltsjekk av at barnet har sett Youtube-videoer av korrekt bekledning, innbefattet korrekt surring av hodeplagg. Kontroll av at landets definisjon av narkotika (som har dødsstraff) ikke innbefatter snus. Sikring av rute mellom hotell og arbeidssted via google streetview.

Bemanning: En person (mor)

Oppfølging av objekt: Siden barnet er på viktig jobb og innehaver av en lederposisjon, ble det valgt en diskret tilnærming. Ikke for hyppige sms-er av type «husk å aldri gå alene» «er du kommet vel tilbake til hotellet?» og «Vær forsiktig – klem fra mamma <3» og «husk å ta sikre taxier».

Indirekte tilnærming valgt, eksempelvis «Lykke til meg jobben i dag (med muskel emoji) på snap. Med etterfølgende kontroll av at den er lest. Og kontinuerlig sjekk av aktivitet på Instagram. Teori: Er hun kastet i fengsel eller det som verre er, har hun neppe fått fikle med mobilen.

Krisestabens mobil alltid tilgjengelig, ringevolum på maks om natten og minst en powerbank i lommen.

Måloppnåelse: Barn vel hjemme, jobb godt utført. Mor på debrif.