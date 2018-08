Det er på sin plass å gi brannmannskapene en skikkelig «high five».

Vi legger bak oss en av de tørreste Vestlands-somrene i manns minne. Ifølge Meteorologisk institutt må vi helt tilbake til 1947 for å finne et år der sommeren var like tørr.

Naturlig nok har faren for lyng- og skogbrann vært ekstremt stor når nedbøren har glimret med sitt fravær.

Det viste seg ikke minst i juli, da det ved to anledninger begynte å brenne i skogen på Reigstadfjellet på Osterøy. Den knusktørre vegetasjonen gjorde slukkingsarbeidet til et lite mareritt for brannvesenet.

Tilkomsten var så kronglete at et brannhelikopter til slutt ble tilkalt for å bistå mannskapet fra Bergen og Osterøy.

At det attpåtil blåste denne dagen gjorde at brannen lett kunne spredd seg mot bebyggelsen på Valestrandsfossen, om ikke brannfolkene hadde fått kontroll.

Det er på sin plass å gi brannmannskapene en skikkelig «high five».

Takk for at dere orker å ta opp kampen med flammene. Værgudene skal vite hva vi skulle gjort uten dere.

Takk for at dere tar dere tid til å svare en stakkars nyhetsjournalist når det bokstavelig talt brenner under føttene. Dere kunne så lett ha svart «ring igjen seinere».

Takk for at dere er kompromissløse når det trengs et bålforbud og Ola dunk skal fyre opp engangsgrillen.

Prisen for «beste laginnsats» går herved til dere.