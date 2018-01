Jeg har lest mye om bitcoin i det siste, og tidvis forbannet at jeg ikke kjøpte meg inn tidlig. Vi hadde jo alle muligheten. Og vi som har en liten nerd i oss burde iallfall vært på ballen for flere år siden.

Et kjapt arkivsøk viser at det ble skrevet relativt mye om bitcoin i norske medier allerede i 2013. Prisstigning siden den gang? Cirka 14.600 prosent.

Når mediene har skrevet om bitcoin, har det stort sett vært om en eller annen prisrekord. Og hver gang har jeg tenkt at dette kan da ikke være tidspunktet å kjøpe seg inn på, den er jo altfor dyr.

Da bitcoinen rundet 1000 dollar for ganske nøyaktig ett år siden, tenkte jeg at nå er i hvert fall toget gått, herfra kan det jo bare gå nedover. I stedet 20-doblet den verdien sin i løpet av året som gikk.

Men nå er det ubønnhørlig slutt for verdens mest kjente såkalte kryptovaluta. Da jeg var hjemme hos mine foreldre i romjulen, kunne nemlig mamma fortelle at en av hennes venninner hadde investert i bitcoin. Og som folkevandringen fra Facebook til Snapchat tydelig har vist oss: Når bestemødre i 60-årene logger seg på, er det på tide å komme seg videre.