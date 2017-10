Arne Bendiksen ville ha en blå ballong. Jeg våkner opp hver morgen med en blå ulldott i navlen.

Riktignok ikke en på 400 gram som Vinskvetten synger om. Men i løpet av noen år burde det være nok til å strikke et par votter. Hvordan dette lille lonøstet skapes, og hvorfor det hver eneste dag blir blått hører til livets mysterier.

For hvem er det som herjer på der inne, og hvordan klarer de å spinne disse små nøstene absolutt hver dag. Arbeidsmiljøet må jo være elendig.

Blåfarge blir det enten jeg går med rød genser eller hvite skjorter. Man skulle tro de var betalt av den blå, blå regjeringen.

Når russere klarer å påvirke det amerikanske presidentvalget ved bruk av digitale hjelpemidler, er det vel ikke helt utenkelig at regjeringsvennlige krefter her til lands styrer aktiviteten i navlen min.

En med større ullproduksjon enn meg, hevder at dette er et overlevelsesfenomen skapt gjennom tusenvis av år her oppe i kalde nord. Han hevder hardnakket at våre forfedre tok vare på lodottene, og laget ullklær av dem så de slapp å fryse i hjel i steinhulene sine. De skapte på mange måte sin egen pels.

Spørsmålet er om de var blå den gangen, eller om det er noe som bare rammer meg.

Fruen mener jeg alltid har vært navlebeskuende. Kanskje har hun et poeng.