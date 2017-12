Før tenkte eg at ei treningsøkt ikkje var ei treningsøkt før du hadde slite og sveitta og træla i minst eit par timar. Lista ligg lågare no.

Eg brukte å vera i god form. Det er ikkje lenger sidan enn at eg framleis hugsar kjensla. Av at ingenting var uoppnåeleg. At inga fysisk utfordring var for stor. Som ein biologiens perpetuum mobile kunne eg kjenna meg. Denne kjensla av å vera upåverkeleg av fysiske påkjenningar skulle eg gjerne framleis hatt. Det var ei fin tid.

Det er kanskje 30 eller 40 år sidan eg hadde mine beste år reint fysisk, men somme trur at eg framleis er ein atlet, ei lettbeint løpsmaskin som spring fjellside opp og fjellside ned. Eg kan møta folk i heisen som kjem med svært smigrande, men tilsvarande upresise kommentarar om min fysiske tilstand. Eg protesterer sjølvsagt, vel vitande om at eg truleg ville vorte slått ned i sokkane om eg hadde møtt vedkomande til duell i Stoltzen.

Mange trur eg berre koketterer når eg snakkar meg sjølv ned. Det gjer eg ikkje. Alt har si tid, tenkjer eg, og på eit eller anna punkt i livet må det vera lov å la alderen setja sine spor. Eg slost imot, sjølvsagt, eg som mange andre, men i rykk og napp og utan å bli fanatisk. Eg kjem ikkje til å vinna fleire titlar i livet mitt likevel.

