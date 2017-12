Pinnekjøtt og ribbe er vel og bra, men hvorfor ikke friske opp julefeiringen med noen nye tradisjoner? La oss hente litt inspirasjon fra andre land.

Personlig er jeg svak for den islandske julekatten, som dukker opp før jul og spiser ulydige barn. Barn må herdes når de skal bo i en vulkan ved Nordpolen.

Lett kan det heller ikke være å vokse opp i Ukraina. Der pynter man juletreet med spindelvev og edderkopper. Hver sin smak, får en si.

Hvis du er lei av julenissen, finnes det gode alternativer. I Tsjekkia er det «Lille Jesus» som kommer med gaver mens hele familien spiser fiskesuppe på julaften. Vi skal være glade for at Jesus trår til på det som må være en travel kveld for julenissen.

Nissen får god hjelp også i deler av Spania. Noen av gavene blir nemlig levert av julepinnen, en liten trebit med ansikt. Som takk får julepinnen ligge under et lite teppe og varme seg om natten. Koselig, og lett å kjenne seg igjen i for oss nordmenn. Også i den norske feiringen er det vanlig å ta seg en pinne.

Klink edru bør du imidlertid være i Venezuela, hvis du skal følge skikken med å dra til julemesse på rulleskøyter. Faktisk er dette så populært at gater må stenges for biler for å gjøre plass til de rullende kirkegjengerne.

Da er det bare å sette i gang! Skrem barna med julekatten, pynt med spindelvev, spikk deg en julepinne, invitér Lille Jesus og rull til kirken. God jul!