Det har dukket opp nye ting som skal løfte hjemmets estetiske inntrykk. Her er denne månedens pyntebørs.

Speilbrett: Brett med speilbunn med et gelender av krom. Bruker så mye plass av spisebordet at det må fjernes når vi får middagsgjester. Skal visstnok være fint. Ungene fant ut det var ideelt for oppbevaring av lego, det var det visst ikke. Terningkast 2

Rundt speilbrett med krukker: Kjøkkenbenken har blitt frisket opp med en rund versjon av speilbrettet. Heldigvis bor vi et trangt bergenshus, så benkeplass har vi nok av. Brukes som hjem til tre krukker jeg ikke vet hva skal brukes til. Har helt ris og makaroni i de så de ikke skal være tomme, ingen protester så langt. Terningkast 1

Hjerter av kvister på vitrinedører: To av husets skap har blitt pyntet av hjerter som henger i tau. Hvorfor de henger der aner jeg ikke. De irriterer sokkene av meg. Skal jeg hente noe i skapene må jeg først fjerne dette hjertet, så må jeg huske å henge det tilbake etterpå. Terningkast 0

Hylle på kjøkken: Skulle være en hylle til kokebøker. Ante uråd da jeg pakket den ut. Har tre hyller, men to av dem er for lave så det var kun plass til bøker på øverste hylle. Fjernet den midterste hyllen for å få inn mer bøker. Det viste seg å være feil. Kun den øverste hyllen er til bøker. De to andre skal ha pynt. Terningkast −1