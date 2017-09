Vi skulle bade. I stedet har vi vært opptatt med å telle millimeter.

En sommer er over. Eller, en «sommer». For det var vel ikke akkurat dette vi så for oss da vi rundet påske og fantaserte om uker med bading, solkrem, jordbær, is og varme.

I stedet har vi vært opptatt med å telle millimeter nedbør. Sittet inne og hørt vinden ule, mens regnet har pisket mot vindusrutene. Tidvis har det ikke vært annet å gjøre enn å le. Noen ganger har vi hatt mest lyst å gråte.

Det hele toppet seg da vi søkte tilflukt i Berlin for en helg. I fire timer fikk vi en deilig smak av det vi fjernt kunne huske som sommer. Så skjedde det noe på himmelen. I løpet av noen minutter ble den helt svart. Slusene åpnet seg. Vannet bøttet ned i en skala som fikk bergensere til å sperre opp øynene og berlinere til å frykte for livet. Der og da skjønte jeg at dette var skjebnebestemt. Sommeren 2017 kom aldri til å skje.

Men det er ikke bare negative sider ved årstiden som uteble. Jeg var ikke solbrent en eneste gang i løpet av juni, juli og august. Dessuten er det kjekt å tenke på at den såkalte sommerkroppen som vi ikke klarte å opparbeide oss, ville vært helt nytteløs i år.

Når regnskapet skal gjøres opp, er det altså viktig å huske på at ingenting er så galt at det ikke er godt for noe. Og at det kommer en sommer neste år også. Forhåpentlig helt uten anførselstegn.