Om du fortsetter denne trenden de neste 11 årene, tror jeg vi må ta et oppgjør

Kjære snus.

I tykt og tynt har vi stått sammen. Siden før jeg turte å fortelle mor og far at jeg hadde møtt deg, bar du hemmeligheten med meg. Du gjorde alt for at vi skulle forbli venner.

Du har blitt med meg på alt. Tenk så mange reiser vi har vært på sammen, og hvor mange venner av deg jeg har møtt.

Da vår relasjon først ble kjent for allmennheten måtte jeg gjengjelde tjenesten. Det var på sin plass, synes jeg. Du hadde tross alt vært der for meg.

Jeg forsvarte deg. Jeg sa at du ikke var så ille som alle trodde. Faktisk var du ganske grei å ha med å gjøre. Gledelig stilte du opp og gjorde meg glad.

Når jeg trenger deg som mest, stiller du opp sterkere enn sterkest. For en god evne å ha.

Men jeg synes du er dyr i drift. Man skal bruke penger på vennene sine, der skal man ikke være gniten. Men jeg synes du har vært litt kravstor. En 100 lapp hver gang du truer med å gå tom for glede, er ganske mye. Spesielt siden det har skjedd veldig mange ganger de siste 11 årene.

Jeg forsvarte deg. Men jeg merker at det er vanskelig. Mange mener faktisk at du kommer til å skade meg. De sier du er slem. Folk har til og med forsket på det, fordi du aldri klarer å ta deg sammen.

Slik skal ikke en venn være. En venn går ikke aktivt inn for å skade helsen til en annen venn. Punktum.

Men et vennskap har gode og onde dager. Det positive er at du fremdeles stort sett gjør meg glad, og dét skal man ikke kimse av.

Men om du fortsetter denne trenden de neste 11 årene, tror jeg vi må ta et oppgjør.

Hilsen din venn, Benedicte.