Tenk deg du våkner opp splitter naken på en hard trebenk i et lintøyrom omgitt av laken og putevar.

En kompis og kollega av meg hadde denne komplett ubegripelige opplevelsen under et jobbseminar for noen år siden. Han stikker hodet ut av døren, ser ut i en hotellkorridor, og synes han drar kjensel på romnummeret tvers over gangen. En slags forklaring begynner å tegne seg.

Han må ha gått på do om natten, tatt feil av retningen da han skulle tilbake, gått ut i gangen og inn i lintøyrommet og lagt seg. Problemet var nå at døren til hotellrommet var låst.

Heldigvis dukker en stuepike opp utenfor. Min vanligvis så galante kompis stikker sitt bustete hodet ut av døren og sier følgende:

– Frøken. Ved en inkurie har jeg faktisk havnet på lintøyrommet. Kunne de være så vennlig å låse opp døren til mitt værelse og samtidig se i en helt annen retning.

Så ble gjort, og kliss naken sprintet han inn på rommet sitt. Der var det strøkent, helt uten spor av klær eller menneskelig aktivitet. Var det likevel ikke rommet hans? Gubben ringer ned til resepsjonen og spør etter romnummeret som er knyttet til hans navn.

– De ringer fra det rommet, er svaret. På ny rakner logikken.

Det meste har likevel enkle forklaringer. Da gubben ikke møtte til seminarstart tok kolleger ansvar og oppsøkte rommet, uten å finne ham. De gjettet at han hadde reist hjem.

Derfor samlet de pikk, pakk og lommebok, og sendte det etter ham i en drosje. Her snakker vi om å bli sittende igjen, ribbet til skinnet.