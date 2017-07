«Uten kaffe kan jeg ikke stå opp». «Jeg trenger minst tre kopper før hjernen fungerer». Kjenner du deg igjen?

Det gjør ikke jeg, nemlig.

Å være avholdsmann i en alder av 28 år, er ingen lett innrømmelse. Vårt samfunn er sentrert rundt kaffe. Enten det er kaffeslabberas rundt maskinen tidlig om morgenen, eller kaffeavtale til lunsj. Å være utelukket kan være en tøff nøtt til tider.

Verst er det likevel å bli stemplet som et sosialt utskudd.

«Skal vi møtes for en kopp kaffe?» «Kan jeg by deg på kaffe?» Blikket du mottar når du sier «nei, takk, vann holder for meg», er drepende.

Sannheten er enkel. Aldri vent meg til smaken. Men de undrende blikkene og påfølgende spørsmålene har gjort at jeg med tiden har blitt en kaffe-løgner. Antall kroner jeg har brukt og løgner jeg har fortalt om den svarte koffeinbomben, er utallige.

Du skjønner, mitt forsvar som kaffeunnviker har med årene blitt at jeg jatter med. «Nei, takk. Jeg har allerede drukket mine tre kopper for dagen», svarer jeg når noen undrende ser bort på meg og lurer på hvorfor jeg drikker vann.

Neste gang du møter en utenfor kulten, ber jeg deg gjøre en ting. Hold dine spørsmål og undrende blikk for deg selv. Vi som er ute i kaffekulden har det hardt nok fra før av.