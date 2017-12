Vi er midt i høysesongen for forsetter. Lytt til erfarne forsettfolk: Styr unna disse.

1. Slanking. En klassiker. Livet er for kort til ikke å spise modne oster og lekre sauser. Og uansett er sjansen veldig stor for at du sprekker første fredag på nyåret med bollekos på jobben.

2. Mer trening. En ny klassiker. Treningsstudioene første uken i januar er fulle som en T-banevogn i Tokyo. Gå heller til jobben.

3. Mindre skjermtid. Installere app som måler hvor mye du er på smarttelefonen hver dag? Glem det. Det er nok i verden å ha dårlig samvittighet for.

4. Spare mer. Du kan ikke ta pengene med deg i graven, og arvingene dine fortjener sikkert ikke alt uansett.

5. Slutte å spise sukker. Hvordan skal du ellers holde humør og blodsukker oppe etter klokken 14 på jobben?

6. Drikke mindre vin. Ok, kanskje det er en god idé. Men livet er uansett for kort til å drikke billig vin.

7. Lese mer bøker. I utgangspunktet en god idé. men egner seg lite som forsett. Bøker bør man lese når du har lyst, ikke fordi du føler du må.

8. Se mindre såpeserier. Hvordan skal man da rense hjernen? Glem det.

Hva er det igjen å ha forsetter om da? Jo, det viktigste: Kose meg mer i det nye året.

Godt nyttår.