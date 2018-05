Branns fantastiske sesongstart har en alvorlig bakside.

«Der røk gullet», tenkte jeg.

Det er søndag kveld og Strømsgodset spiller mot Rosenborg. Dette er en av kampene trønderne kan gå på en smell, men Godsets keeper vil det annerledes. Istedenfor å redde et løst langskudd fra 30 meter, bokser han ballen i eget mål.

I et lite øyeblikk tenker jeg, mer eller mindre seriøst, at dette er øyeblikket som gjør at seriemesterskapet ender opp i Trondheim.

At det var denne aprilkvelden gullet røk.

2007-sesongen, forrige gang Brann vant serien, er i ettertid blitt fremstilt som en eneste lang fest. Men sannheten er at sesongen var en påkjenning av dimensjoner.

Hvert poeng føltes som det viktigste i verden, og hver uke gikk vi på stadion livredde for å tape.

I dag snur det. I dag ryker det.

Det som om mulig er enda verre med gullkamp, er å se på rivalene. Å se på når norske keepere gir vekk mål til Rosenborg. Når dommerne forærer dem billige straffespark. Når de scorer på overtid.

Det minner meg om kampen mellom Rosenborg og Tromsø 2006, da Brann også var med i gullkampen. Jeg var på vei hjem fra jobb, og fikk høre at Rosenborg lå under 1–0. Jeg løp resten av veien for å få med meg slutten kampen, som da var på overtid.

Akkurat i det jeg slo på TV-en hjemme, steg Steffen Iversen i været og headet inn 2–1.

Der røk gullet.

Det er fortsatt tidlig, men 2018 kan bli en fantastisk sesong.

Det kommer til å bli helt forferdelig.