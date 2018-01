Plastposene ble redningen.

Vil du ha en plastpose? spurte ekspeditøren på kolonialen. Jeg hadde kjøpt en tyggegummi og en melkesjokolade og hadde rikelig med plass til de to varene i lommen.

Nei takk, svarte jeg derfor høflig. Jeg kunne utmerket godt lagt til at vi har nok av dem hjemme i skapet under vasken. Ganske nøyaktig 68 stykker, viste fintellingen etter at alle juleinnkjøpene var i boks.

Kan hende er det ikke så underlig at hver og en av oss her på berget bruker 200 plastposer i året. De fleste tar med en ny bunke hver gang de handler, glemmer alle gode tanker om gjenbruk og opplever at posehaugen hjemme vokser dag for dag. 200 på hver av oss i året, blir i sum til en god milliard – 1000 millioner poser.

Jeg skal ikke påstå at så veldig mange av de norske posene havner i naturen eller i havet eller i magen til hvalene, men ressursene kunne garantert vært brukt mer intelligent enn til å fylle skapet under vasken.

Jeg vurderte en stund å øke treningsdosene, men føler det er greit som det er. Sjokolade smaker så godt at jeg har bestemt meg for å fortsette med fem om dagen. En stund var gode råd dyre med tanke på nyttårsforsetter, men plastposene gjorde susen.

Klarer vår husstand å kutte forbruket av plastposer fra 1200 til 600 i året, gjør vi miljøet en stor tjeneste. Klarer hele Norge å gjøre det samme, blir det en halv milliard færre poser i omløp.