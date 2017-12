Håkon ville bare hjelpe med fruktfatet.

Jeg liker å lage mat, eller rettere sagt tilberede mat. Middagsretter er det kjekkeste og mest interessante å snekre sammen og servere.

Nå må det kjapt legges til at jeg på ingen måte er i nærheten av å kunne kalle meg gourmetkokk. Til det er mine kunnskaper altfor små. Det er bare det at jeg rett og slett liker å stå ved kjøkkenbenken og prøve å oppnå gode resultater.

Hjemme hos oss skal det mye til hvis det ikke er jeg som ordner middagen. Når vi er utendørs og jobber i helgene, sier fruen utpå dagen: «Nå kan du få være innetaus og lage middag, så fortsetter jeg litt til her ute».

Jeg er ikke sen å be.

Men det er én ting jeg åpenbart ikke har greie på.

For noen år siden hadde kona kjøpt inn en mengde frukt, som skulle danderes på et stort, fint fat til et selskap. Deriblant en hel ananas med stilk og det hele.

Jeg tenkte jeg skulle hjelpe til så godt jeg kunne, og startet med å skjære opp deler av frukten. Det første jeg gjorde var å fjerne den solide stilken på ananasen og kaste den i komposten. Den er jo verken spiselig eller noe særlig fint å ha på fatet. Tenkte jeg.

«Er du tussete, det er jo hele poenget at stilken skal være der og pynte opp fatet», fikk jeg høylytt høre da «fadesen» ble oppdaget.

Jeg forlot kjøkkenet med bøyd hode og en lærdom rikere. Sporenstreks satte jeg meg i bilen med kurs for fruktdisken i nærmeste matvarebutikk.

Siden har jeg alltid beundret de flotte stilkene på ananasen.