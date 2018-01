Dørene åpnes, og jeg går inn i heisen. Vent litt, der kommer det en kollega. Jeg holder dørene åpne for ham, men han er ikke interessert.

– Jeg tar trappen, sier han kjekt.

Vi sier ingenting om det, men begge vet at kappløpet mot fjerde etasje har startet. Spreking mot latsabb. Mann mot maskin. Fornuft mot følelser. Jeg skynder meg å trykke på knappen.

Min kollega er en atlet av de sjeldne, et av disse overmenneskene som løper til toppen av Ulriken. 10.59 i Stoltzen. Jeg bruker det dobbelte, på en god dag. Normalt ville han ha knust meg i ethvert løp, men i dag har jeg hestekreftene på min side. Jeg er gjennomdopet som en Tour de France-vinner.

Heismotoren i Media City Bergen sender meg til værs. Den er rask, men er Stoltzeprinsen raskere? Mens jeg står der i heisen, kan jeg se ham for meg i trappeoppgangen. Han tar sikkert et par trinn i slengen og griper tak i gelenderet for å slenge seg rundt svingene. Han går for gull.

Heisen stopper, og dørene åpnes. Har han passert meg? Er jeg for sent ute? Jeg går ut, og to sekunder senere kommer han løpende opp trappen. Jeg vant.

10.59 i Stoltzen? Pøh. Det ville gått raskere med fjellheis.