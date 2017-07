Det er ikke lett å finne en match.

Til tross for en daglig jakt, finner jeg som regel en feil med hver og en av dem. Prosessen er hard, brutal og tidkrevende. La meg være dønn ærlig:

Noen er for korte, andre for lange. Det finnes også en balanse mellom tykk og tynn. Sporty kan funke, men bare til en viss grad. Noen er for gamle, andre bare gir det inntrykket. Enda verre med barnslig.

Andre er «dåddete», og dermed uaktuell. Det samme gjelder harry, herregud. Noen kommer jeg bare aldri til å føle meg komfortabel med. For varm er bare irriterende, og for kald likedan. For stram kan gå, dog kun for en kort periode. Men de som er for løse etterlater seg som regle åpne sår som tar lang tid å hele. Jakten fortsetter.

Det går en grense for hvor skitten som er innafor. Et sted går grensen! Andre er bokstavelig talt bare ekle. Noen passer godt en søndag hjemme på sofaen. Jeg kunne derimot aldri vist meg med dem utenfor husets fire vegger. Så er det noen som må ofres for en venninne i nød. Andre for en kompis, og det sier vel sitt. Og noen er greie å ha i bakhånd, til spesielle anledninger.

For å finne en sokk i skuffen som matcher den jeg allerede har tatt på, er jammen ikke enkelt! Fint at sommeren har bydd på sandalvær, da.