Han var akutt pengelens. Eg fekk sympati for karen.

Det var seint i mai, feriepengane var nett komne på konto. Eg kunne ikkje kjend meg meir formuande om eg så hadde eigd både Sundt og Zachen. Eg vasa formålslaust rundt i byn, slik kongar på byn stundom kan gjera, då ein fyr kom sjanglande mot meg på Vågsallmenningen, så målmedviten som ein dritings mann kan vera. Han presenterte seg. Stril, bonde, frå lengst ute i Øygarden. Akutt pengelens. Om eg kunne låna han litt.

Eg fekk sympati for karen. Stril og greier, nett som eg.

– Kor mykje?

– Eit par hundre kroner.

– Og kor trygg kan eg vera på at eg får pengane att?

– Garantert. Straks over helga. Med renter, snøvla han.

Han viste meg sertifikatet, han gav meg mobiltelefonnummeret. Eg sjekka. Jau, telefonen hans ringde. Vi fann nærmaste minibank. Eg tok ut 700 kroner. Tenkte eg kunne bruka litt på meg sjølv også. Han sa han trengte alle pengane. Eg let han få dei og såg han sjaga av garde i retning Byparken.

Såg eg han nokon gong att? Eller pengane mine? Tok han telefonen når eg ringde? Sjølvsagt ikkje.

Eg klarer meg greitt sånn reint finansielt, sjølv med eit bokført tap på 700 kroner. Det var ikkje det som svei mest. Verst var tapet av sjølvkjensle. At eg kunne vera så utruleg dum. Det er to år sidan no. Framleis svir det. Kanskje skal eg ta meg ein tur i Øygarden. Med torpedo.