Til tross for en smørbrødliste av uromomenter, føler jeg mine medpassasjerer gjør det unødvendig irriterende for meg å reise.

Å reise er ikke like stas som det engang var. Mens det i gamle dager medførte en del sus og dus å fly, er det i dag en mer hverdagslig affære, fylt av stress.

Likevel føler jeg mine medpassasjerer gjør det unødvendig irriterende for meg å reise. Her følger en høyst subjektiv liste for hva man bør unngå å gjøre på et fly: