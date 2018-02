Pølser har vært en del av livet mitt så lenge jeg kan huske.

Min far serverte dem i brun saus en gang i uken da jeg bodde hjemme. I boden ved Tveitevannet kjøpte vi hotdog etter baskettreningen om torsdagen på 1970-tallet. Det var sjelden vi hadde råd til pølser, det ble oftest bare pølsebrød med alt på. I dag har jeg alltid en pakke wiener i kjøleskapet, som sikringskost.

I noen år bodde jeg på Vetrlidsallmenningen, like nedenfor Fløibanen. Veien var ikke lang til Trekroneren, byens mekka for pølsefrelste. På den tiden hadde jeg fast inntekt, slik at jeg hadde råd til å ta med fem hotdog hjem til kvelds.

Jeg kom til å tenke på disse festmåltidene noen timer inn i 2018. Vi hadde vært ute og sett på nyttårsrakettene. Da vi returnerte til verten, sto han og kuttet løk, konsentrert og foroverbøyd, slik en ekte pølsemaker står. Kanskje fikk jeg servert årets beste måltid natt til 1. januar. Wienerpølse, brød, lompe, løk, ketchup og sennep. Så enkelt, så godt.

– En til?

– Ja takk!

For noen år siden var jeg på en av byens bedre restauranter. Måltidet smakte, rettene var mange, og det kostet flesk. Problemet var bare at noen av oss ikke ble mette, og plutselig sto vi utenfor Trekroneren og bestilte hotdog.

– Allting har en ende, men pølsen har to, kom det nærmest poetisk fra min kamerat mens han kikket opp på månen over pølseboden.

Hva vi spiste på restauranten denne kvelden husker jeg ikke, men hot dogen etterpå sitter fortsatt i minnet.