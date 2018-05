Klimagardinene har gjort meg klimaflyktning.

Noen ganger går viljen til endring raskere enn hva teknologien tillater. Noen ganger gjør jaget etter forenkling livet vårt vanskeligere.

I mediebyen har vi automatiske klimagardiner. Disse skal gå rett opp og ned etter hva været sier. Vi har altså gardiner som skal regulere seg etter solforholdene i Bergen. Det er som å kjøpe designerregnklær i Oslo.

Det er ikke bare behovet som mangler. De som har laget det har garantert aldri tilbragt sommeren på Vestlandet. Det er sikkert en god løsning om du sitter gjemt bak papir i et kontor på Østlandet. Men i Bergen er moder natur langt mer kreativ med hvilken værmeny hun serverer, og dette forvirrer gardinene våre.

Er det vindstille og sol fra skyfri himmel går regnestykket opp og gardinene ned. En liten sky eller et vindpust kan lure teknologien til å tro at faren er over. Og vindpust og skyer har vi nok av. Dette har drevet gardinene til vanvidd og de går opp og ned i total utakt med sollyset.

Denne oppførselen har gjort halve etasjen til klimaflyktninger, på jakt etter et sted hvor det er mulig å se sin egen dataskjerm. Men noen kreative sjeler har gjort en smart oppdagelse. For vi bergensere bærer jo alltid med oss en solskjerm. Det viser seg at paraplyen er bergensernes beste venn også i kampen mot rabiate klimagardiner.