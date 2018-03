Tiden som familiens FIFA-konge er forbi, en ny generasjon truer.

For ett år siden mente jeg at tiden var inne. Jeg plasserte eldstemann i sofaen, ga han en håndkontroll og sa de magiske ordene: «Nå ska du lære å spille FIFA». Dessverre viste han ikke den umiddelbare gleden jeg forventet. Det har vært en kamp å få han til å se lyset.

Min drøm var at vi skulle spille oss gjennom europeiske ligaer. Forsvare familiens ære og hente hjem trofeer. Men spillet var for vanskelig og faren for opptatt av å vinne.

I helgen så gutten endelig lyset. Mens jeg gjorde kjedelige voksenting, herjet han i europeiske ligaer. Han fikk selvtillit for hver seier og til slutt var tiden inne for å spille mot pappa.

Det ble en hard økt. Valpen har gjennomskuet mine spilleplaner. Jeg er ikke lenger en feilfri FIFA-gud i hans øyne. Han har forstått at pappa ikke er så god som pappa tror at pappa er. Det måtte gå galt.

Jeg dominerte kampen og skrøt høylytt av mitt eget spill. Så inntraff katastrofen. Guttungen fikk en spiller fri. Han var alene med keeper og feilet ikke. Han danset på gulvet. Jeg svarte med å kaste alle mann i angrep. Det var ikke lurt. Jeg tapte til slutt 4–0. Ydmykelsen var total.

Jeg er en for dårlig taper til at dette kan stå. I kveld får husarbeidet gjøre seg selv. For jeg skal spille FIFA til tommeltottene blør.