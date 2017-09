Etter å ha fulgt sykkel-VM tett, har jeg plutselig fått lyst til å rase av gårde med tynne dekk på nylagt asfalt.

Følelsen er den samme hver gang jeg vil begynne med noe nytt. En gang spontankjøpte jeg en saksofon etter å ha hørt en kul sax-låt (ja, de finnes). Nå vil jeg ha landeveissykkel, helst med én gang. Og jeg innser at det ikke blir billig.

Selgeren kommer til å si at det rimeligste alternativet egentlig ikke er så bra, og anbefale meg å gå opp et hakk i pris. Som tidligere ansatt i sportsbutikk kjenner jeg trikset, men jeg vet også at jeg kommer til å la meg overbevise.

Sykkelshortser med padding må til. Og sykkelbukse til våte og kalde høstdager. Proffsyklistene bruker «ballekrem» for å hindre friksjonsskader. Det må jeg ha!

Bjørn Erik Larsen

Og hvor skal jeg lagre energibarene? Sykkeltrøye med lommer på ryggen må skaffes. Minst to, slik at jeg også kan sykle når hovedtrøyen er til vask. Og en vanntett sykkeljakke, jfr. den våte og kalde høsten.

Noen av proffene har caps under hjelmen. Det ser tøft ut. Sykkelcaps!

Jeg trenger drikkeflasker for å opprettholde væskebalansen, én til vann og én til sportsdrikk. Sportsdrikk! Jeg må for all del ikke glemme å hamstre sportsdrikk.

Sykkelsko har jeg allerede. Jeg gikk nemlig gjennom tilsvarende runde da terrengsykkel var populært. Hva? Er landeveissykkelsko noe annet enn terrengsykkelsko? NYE SKO!

Og selvsagt sykkelcomputer, sykkelsokker og sykkelhansker (med og uten fingertupper). Og sykkelverktøy, sykkellås og stativer til de to drikkeflaskene mine.

Boliglånet må refinansieres for å dekke utgiftene, med mindre jeg klarer å motstå fristelsen gjennom høsten. Om vinteren har jeg viktigere ting å tenke på. Da er det langrenn på TV, og jeg må i boden for å sjekke om utstyret er oppdatert. Der vil jeg også finne radonnéskiene jeg nesten ikke bruker, og undre meg over om det er på tide å kjøpe nye.