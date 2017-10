For at du skal få mest mulig ut av Italia-turen, må du stille forberedt.

1. Hiv på din lyshårede unge en Italia-drakt. Italienere er like lettrørte som bergensere. Og hvis det er én ting som får dem til å miste fatningen, så er det synet av den azurblå Italia-drakten.

For å sikre maks stemning på pizzeriaen eller gelateriaen, bør du sørge for at minst ett familiemedlem har på seg Italia-drakt – helst familiens yngste. Hvis yngstemann i tillegg lærer seg en enkel frase som «Forza Italia», blir det fort faretruende god stemning.

2. Legg deg flat. Kunden har aldri rett. Det finnes en Italia-vits som går omtrent slik: I himmelen er politimennene engelske, kokkene italienske, mekanikerne tyske og det hele blir organisert av sveitserne. I helvete, derimot, er tyskerne politi, kokkene er engelske, mekanikerne er franske og hvem organiserer det hele? Jo, italienerne. Personen som har laget denne vitsen, kan imidlertid aldri har vært på en italiensk badestrand.

Italienerne tar nemlig sitt strandliv på alvor, og få ting er strengere regulert enn utleie av solsenger i Italia. Gjør du noe som er i strid med reglene, får du fort en eitrende sint type i Speedo på nakken. Da er det bare én ting å gjøre: Legg deg fullstendig flat, og hvis nødvendig, spill dum.

3. Ha med deg en baby (litt i forlengelsen av punkt én). Om italienere er mer glade i babyer enn andre folk, vet jeg ikke, men de nøler i hvert fall ikke med å vise sin affeksjon for de minste.

De er tross alt like lettrørte som bergensere.