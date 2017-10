Sykkel-VM har merket Bergen for lang tid fremover.

Husker du bjørnen Colargol? Han som sang i dur og moll?

Jeg spør fordi jeg fikk Colargol-sangen på hjernen i går, på vei ned fra Fløyen. Det hele skyldes sykkel-VM.

Selv om regnet og mørket gjør sitt beste for å viske ut minnene fra den solfylte uken, er det en umulig oppgave i VM-traseen opp til Fløyen. Til det er det brukt for mye og for bestandig hvitmaling av nederlandske, franske og en god del lokale sykkelentusiaster.

«Go Tom. Go. Go» står det i nesten hver sving. Sikkert inspirerende hvis man heter det samme som gullvinner Tom Dumoulin. En rekke andre, mer uforståelige nederlandske hilsener får turgåerne også med seg på ferden.

Og ikke minst den herostratisk berømte «Knall i padden», som fikk danske kommentatorer til å gå amok.

«Tusseladd» står det i en sving. Tidligere Brann-spiller Geir Hasund har også fått flere hyllester i asfalten – noe som selvsagt er helt på sin plass under et sykkelstevne i Bergen.

En annen tidligere Brann-spiller er også med: «Geddi hadde vunnet hele driten» står det i Nye Sandviksvei.

Likevel: Jeg gir prisen til den bergenseren som, trolig i ly av nattens mulm og mørke før temporittet, gikk nesten til topps på Fløyen, ristet sprayboksen og tenkte dypt på hvilket budskap han skulle gi resten av verden.

Og så sprayet navnet «Colargol».