Hvem i all verden var det som fant ut at vi til enhver tid skal spare tid?

«Ti råd for å spare tid» - eller noe i den duren. Via et eller annet sosialt medium lyste tittelen nylig mot meg på mobilen. Viljeløs som jeg tidvis er klikket jeg meg inn og begynte å lese. Det burde jeg selvfølgelig ha spart meg for.

For hvem i all verden var det som fant ut at vi til enhver tid skal spare tid? En frisørtime skal ikke ta mer enn 15 minutter, et opphold på fødestuen helst bare noen timer.

Tiden der vi gikk i banken eller på postkontoret er forbi. Hvis du fremdeles er blant dem som går på butikken, tilhører du fortiden. Det går raskere å bestille maten på nett og få den levert på døren.

Noen virker å tro at livet blir bedre om det snurrer stadig fortere. Mange liker å se opptatte og travle ut. Men kan hende er ikke det å tilbringe en halvtime på butikken eller i frisørstolen det verste en gjør? Verden blir neppe et dårligere sted om vi av og til bruker den tiden ting tar. Og ikke tenker på å spare noe som helst.