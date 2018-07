Sommeridyll eller mareritt?

Måkene har så lenge jeg kan huske vært et av de klareste tegnene på at sommeren endelig er her

Ingenting kan beskrive følelsen av å våkne og sovne til måkeskrik på hytten i Hardanger. Å høre den kjente måkemelodien gir meg rett og slett ro i sjelen. Men nå har jeg utviklet en ambivalens mot måkene. For nå har de kommet til nabolaget på Skjold. Og der har de kommet for å regjere. Ungene er klekket og jeg vet ikke lenger hvor jeg kan gå uten å måtte løpe for livet, med hjertet i halsen, fordi en måke styrter i mot meg. Jeg har nå med meg paraply uansett vær og vind, og uansett hvor jeg skal. Kall meg gjerne gal, men så langt har det altså gått. Allikevel er måkene fortsatt en del av sommeridyllen for meg. Samtidig har de blitt til et mareritt. Jeg klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal like dem eller ikke.