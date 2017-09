For å gjennomføre denne planen kreves en container med selvtillit.

I vår flyttet vi inn i en leilighet der kjøkkenet har et sinnrikt kildesorteringssystem. Det er gull, for borettslaget baserer seg også på at bossortering skal være en halvdagsjobb.

Både papir- og plast-containeren befinner seg en god marsj fra oppgangen vår (Digresjon: For å hive noe i noen av dem, trengs et plastkort. Dette plastkortet er lett å glemme.)

At det er en bit å rusle for å hive papp, papir og plastemballasje fører til at gjøremålet ikke blir utført i tide og utide. Men det er her min slue, langsiktige og superstrategiske plan slår inn.

Nå er jeg nemlig veldig ivrig på å gjøre jobben, heller enn å overlate den til min mindre taktiske halvdel. Også i august, juli, juni og mai sørget jeg for å være kjapp på labben når det kom på tale å kaste ting i containerne.

Du skjønner sikkert tegningen.

Når de milde vindene er langt unna Bergen, når solen kun finnes blant bildene på mobilen, når det igjen skrives om regnrekorder – da skal jeg få utløp for min kynisme.

Kommentaren «jeg gikk med bosset hele sommeren» er garantert å slå an når Nordsjøen kommer blåsende gjennom gaten.