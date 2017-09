Jeg har aldri tenkt på det som noen stor anstrengelse. Man åpner oppvaskmaskinen og heller litt pulver i den. Kjempelett!

Noen må ha funnet ut av det var litt for lett. Slenge pulver inn i en maskin? Altfor enkelt! Vi trenger mer motgang i livene våre for ikke å bli late og dumme. Dette er filosofien bak en av vår tids største oppfinnelser: oppvasktabletten.

Hvis du kjøper slike tabletter, får du brukt hjernen når du studerer bruksanvisningen. Skal du ta av den tynne folien rundt tabletten, eller går den i oppløsning av seg selv inni maskinen? Før du får lov til å bruke tablettene, må du lese deg opp.

Er du riktig heldig, får du også en praktisk oppgave. Klarer du å lure tabletten ut av den tettsittende plasten? Slik utvikler du bedre fingerferdighet.

Motgang gjør oss sterkere, sies det. Derfor har tablettforskerne lagt inn enda et lite hinder. De har tenkt på at folk er våte på hendene når de jobber med oppvask. Derfor står det på pakkene at man ikke under noen omstendighet skal ta på tablettene med våte hender.

Når livet blir uutholdelig enkelt, er det fint å tenke på at noen prøver å gjøre det vanskeligere, til vårt eget beste. Derfor godtar vi at tablettene er mye dyrere enn pulver. Det er en liten pris å betale for å gjøre oss til friskere, mer aktive mennesker.

Kuren finnes, som så ofte ellers, i tablettform.