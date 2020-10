Ikke tråkk på sneglene!

Jeg stiller meg tvilende til julenissen og tannfeen. Men noe av det jeg trodde på som barn synes jeg fortsatt gir mening.

Oktober betyr høst, mørke og som oftest regn. Men det er også måneden det går an å snakke om julenissen igjen. Og når jeg skriver «snakke om julenissen», mener jeg vel egentlig å komme med julenissen-baserte trusler.

Trusler var kanskje et litt sterkt ord her. Men når vi kommer ut i oktober og november, blir julenissen en stadig mer sentral del av barneoppdragelsen. Hvis det koker litt over blant de minste, er det lett å trekke julenissekortet. Det er lett å minne dem på at de eneste som er garantert besøk av nissen på julaften, er snille barn.

Man blir sikkert ikke årets forelder av å trekke julenissekortet i tide og utide, det bør spares til spesielle anledninger. Dette tvilsommer trikset er jo også avhengig av at de små tror på julenissen, at han ikke blir avslørt.

Tannfeen ble ganske tidlig avslørt hos oss. Han eller hun hadde tydeligvis glemt hele opplegget i løpet av natten, og måtte få hjelp av to foreldre på desperat jakt etter kontanter tidlig på morgenkvisten.

At mange ikke har kontanter for tiden, gjør det antakelig stadig vanskeligere å ikke bli avslørt. Jeg kan selv huske da jeg som liten fikk en innføring i tannfeen, da en litt eldre gutt tok meg til side og forklarte hvordan det og mange andre ting hang sammen.

Men han sa ikke noe om sneglene.

Da jeg var liten, var det en greie at vi ikke skulle tråkke på snegler, for da kom det til å regne dagen etter.

Og som oftest regnet det dagen etter.

Noen mente det kom til å regne hundre dager hvis vi tråkket på én snegl.

Og noen ganger regnet det sikkert i hundre dager.

Etter å ha gjort litt kjapp research på sosiale medier, virker det som om forbudet mot å tråkke på snegler i tillegg til i Bergen og på Vestlandet eksisterte i Trøndelag og enkelte steder i Nord-Norge.

Én forteller om naboen som alltid tråkket på masse snegler før han skulle til Syden, slik at det ikke ble fint vær hjemme når han skulle reise vekk.

Snegler stammer fra havet, der det fortsatt lever mange arter. Og det er kanskje ikke så rart at snegler trives på et av de stedene på jorden der du kommer nærmest det å leve under vann: Vestlandet.

Så vidt jeg kan bedømme eksisterer forbudet mot å tråkke på snegler fortsatt blant barn. Jeg er flere ganger blitt advart når vi er ute og går på regnfulle snegledager. Noen lurer kanskje på om det er lov å sykle over snegler, men det er minst like forbudt.

Jeg skal ikke helt utelukke at verken julenissen eller tannfeen finnes, selv om det er en del ting som tyder på at de begge er påfunn.

At det begynner å regne dagen etter at noen har tråkket på en snegl, har jeg imidlertid aldri hørt noen motbevise. Jeg har ikke sett dokumentasjon som sier det motsatte.

Sånn inntil videre tror jeg vi opprettholder dette forbudet.

Ikke tråkk på sneglene!