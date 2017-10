Eg har ikkje våga å finna ut kor langt eg har pendla. Før no.

EG HAR MANGE gonger tenkt å rekna ut kor langt eg har pendla tur-retur arbeidsstaden min i løpet av dei vel 36 åra eg har hatt gleda av å vera BT-tilsett. Men eg har latt det vera. Eg har ikkje våga. Eg har ikkje ville finna ut kor mange kilometer som er tilbakelagt.

Før no.

Eg tok fram kalkulatoren og rekna. Om igjen og om igjen. Med utgangspunkt i 230 arbeidsdagar i året, som er norma for fulltidstilsette, har eg i mil reist rundt jorda godt og vel 12 gonger, rekna ved ekvator. For å koma til og frå jobb.

NO MÅ INGEN tru at eg synest synd på meg sjølv. Eg kjenner fleire som har pendla både lenger og lengre enn meg.

Då eg fann ut den totale distansen, var det nærliggjande å følgja opp med kor mange timar, dagar, månader, år eg har sete på båt, buss eller i bil for å tena til livets opphald. Men nei, der går grensa. Det reknestykket får liggja. Eg tør ikkje.

MEN – og det meiner eg – jammen har pendlartida gitt meg god anledning til å fundera over arbeidsoppgåver eg har vore på veg til, over jobben som er utført, over familie, vener, fritidssyslar, fiske og fangst, ja over heile livsspekteret.

Og det har trass alt vore eit gode.

Ingen har nokon gong klart å ta frå meg pendlartida mi. Mi eiga disponerte tid. Mine eigne tankar i mi eiga boble. Uforstyrra.

Eg ser på meg sjølv som heldig.