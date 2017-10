Denne går ut til alle som kjenner seg igjen i «Du skal ikkje sova bort sumarnatta» heile året.

Kvar morgon står eg opp heilt i ørska. Skodda ligg tjukk rundt hovudet, og eg seier til meg sjølv: «I kveld skal eg jaggu leggje meg tidleg».

Men så kjem kvelden, og som vanleg er eg «kjempeopptatt» med å spele eit teit spel på telefonen, sjå gamle episodar av «Allo Allo» eller drikke øl.

Det finst ingenting som er like underhaldande som det du held på med når klokka viser leggjetid. Kvifor er det slik?

I songen «Du skal ikkje sova bort sumarnatta» skal ein i staden for å sove, vandre saman ute under lauvtunge tre.

I min versjon skal ein vandre til sofaen og bli sjukleg avhengig av ein ny TV-serie på Netflix. Ein må berre sjå fire episodar til.

Andre gongar er det obskure nettsider som får skulda. Førre veke var det doesthedogdie.com, der ein kan finne ut om dine favoritthundar frå Hollywood-filmar overlever filmen eller ikkje.

Det å vere mørkeredd er også ein viktig søvnfaktor. Heldigvis har det gått over, men Hufsa i Mummidalen og nåsåen i The Julekalender stal tallause timar nattesøvn frå norske barnerom på 90-talet.

No er eg mest redd for atomkrig og arbeidsløyse, men det held meg sjeldan vaken om natta.

Når ein omsider har kome seg i seng, skal sjølvsagt tankane setje i gong.

Kva skal eg ha til middag i morgon? Har eg hugsa å setje på vekkerklokka? No må eg sove, no må eg sove, no må eg sove.

Er du skikkeleg uheldig kjem du på noko litt flaut du gjorde for 10 år sidan.

Så ligg du der, langt på overtid, og skammar deg over noko som ingen andre enn du sjølv kan hugse.

Sov godt!