Noen ganger fortjener man litt hverdagshyllest, og det er akkurat det dere skal få.

Årets Stoltzen Opp er ferdig og høsten er kommet for å bli. Da passer det med en liten hyllest fra årets Stoltzen-turer, synes jeg.

Til du som satt i det ene trappetrinnet og utslitt lurte på hvor Melkesyre-skiltet var, fordi du kunne ikke se det ennå.

Til dere, det eldre ekteparet som jeg har sett gå sammen hele veien opp til toppen.

Til du som løp forbi meg i starten av etappen og forsto at du hadde gått for hardt ut da melkesyren tok deg halvveis, men likevel kjempet deg til toppen.

Og til dere som har sett meg inn i øynene ved tretrappene og tenkt det samme: «overlever vi siste rest?»

Til du som hilste så fint da jeg var på vei ned og du på vei opp.

Til du som sa at du brukte Stoltzen som medisin for å takle hverdagen.

Til dere som ga alt dere hadde og falt sammen på toppen under årets Stoltzen Opp. Særlig til deg som falt sammen litt for tidlig slik at sluttiden din ble litt lengre enn ønsket.

Til alle hundene, atletene, hobbymosjonistene, ungdommene, de eldre, damene, herrene, barna, kjæresteparene, ektefellene og single.

Dette er en hyllest til dere. For uansett hvordan man vrir og vender på det, er Stoltzen et slit, og når jeg ikke tror at bergensere kan få mer bein i nesen, ser jeg enda et stabeis presse seg opp trappeslitet.

Og fortsetter dere å gå nå som regnet øser ned, vel, det er alltid litt mer hverdagshyllest på lur.