«Hva sa jeg» og «unnskyld» er krydderet i ethvert forhold.

Jeg har vært gift i et dusin år. Det skulle bety at jeg sitter på mengder av visdom om det å være i et forhold. Det har jeg ikke, min kone mener det oppsummeres på en veldig liten gul lapp.

Men noen tips og triks har jeg plukket med meg. Det kan oppsummeres med de fire ordene: hva, sa, jeg og unnskyld. De tre første er de deiligste ordene du kan si til et annet menneske. Det siste ordet er i motsatt ende av skalaen. Derfor er det viktig å få andre til å si det til deg.

Forleden dag ble jeg beskyldt for å ha kastet en pose med klær. Jeg skal innrømme at beskyldning ikke var grunnløs. Det er noe jeg fort kunne ha gjort i et tanketomt øyeblikk. Og de øyeblikkene kommer like hyppig som regnværsdager i juni.

Min sinte halvdel startet full leteaksjon. Dører, poser og skuffer ble åpnet og lukket. Det ble mumlet høylytt om ektemannens generelle udugelighet. Tidligere tilfeller hvor jeg har vært totalt tomskalle ble dradd frem.

Plutselig stoppet lyden av leting og mumling. En pose ble åpnet og så ble det helt stille. Dette ga meg en fin mulighet til å være den voksne i forholdet. Bare overse de grove beskyldningene og la livet gå videre.

Men så voksen er jeg ikke, så jeg dro til med «Hva sa jeg?» og «Hva skal du si nå?»