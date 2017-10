Ikke rart at østlendingene fikk nok, skriver BT-journalist Roar Lyngøy.

FOR NOEN DAGER og uker vi hadde! Det var ikke rart at østlendingene til slutt fikk nok. «Hva skjer med Vestlandet? Bare finvær, og møkkavær i Oslo. Mot normalt», lød den småhissige meldingen jeg mottok etter flere dager med knallblå himmel her og surt høstvær østafjells.

BERGEN OG VESTLANDET badet i sol. 22 stekende varmegrader i slutten av september, og flere dager på rad med over 20. Brann slo Sandefjord borte og gjenerobret 2. plassen i Eliteserien. Og med et fremragende sykkel-VM stjal vi litt oppmerksomhet fra de stakkars østlendingene. Bergen viste at det faktisk går an å få til noe utenfor Oslo-gryten.

SELVSKRYTENDE og i meste laget, kanskje, som en utflyttet stril borte på Østlandet påpekte. Men det må da være lov med litt selvdigging når solen skinner i Norges vakreste by? Det skjer ikke så altfor ofte.

NÅ ER DET tilbake til virkeligheten. Brann presterer plutselig, men i kjent stil, å gå på stortap hjemme for Kristiansund. Regnet bøtter ned, og høsten er her for fullt. Det er ikke lenger så «knall i padden», men vi er vant til det.

HELDIGVIS kan vi nå fokusere på det vi er aller best til her på Vestlandet: Å jakte nedbørsrekorder!